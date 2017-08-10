Відсьогодні з парковок Києва зникнуть паркувальники

Розрахуватися за парковку можна буде тільки трьома способами - в паркоматі, смс-повідомленням або придбавши талон у кіоску. У мерії сподіваються, що тепер зароблять на парковці аж п'ять мільйонів, а раніше отримували лише два.

Та не зрозуміло, кудий йтимуть гроші, адже на чеку за паркування написано, що лише одну третю частину від суми спрямовують у міський бюджет як паркувальний збір. Решта - "послуга за паркування" - залишається в "Київпарксервісі". До того ж, паркувальників не звільнятимуть, вони будуть так би мовити наглядачами. Тож мінімізувати людський чинник, вочевидь, не вдасться. Але якщо відсьогодні у водіїв хтось вимагатиме готівку за парковку, можна викликати поліцію, наголосили у столичній адміністрації.