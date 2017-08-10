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Чоловік зарізав колишнього своєї дружини, бо той не припиняв залицятися

10 серпня 2017, 18:37
Чоловік зарізав колишнього своєї дружини, бо той не припиняв залицятися

Смертельна сімейна драма сталася в селі Смиківцях на Тернопільщині. До жінки повадився ходити колишній, з яким давно розлучилася. Умовляв, цілував, але дружина була вірна нинішньому офіційному чоловіку. Сам же він терпіти не міг залицянь горе-суперника. Чоловіки завжди конфліктували.

І ось господар знову застав у себе вдома п'яного колишнього й вирішив позбутися опонента. Наче оскаженілий, із десяток разів проштрикнув того ножем. Тепер бідолашна жінка років на 15 взагалі залишиться самотньою.

свідок, Секс и чувства, Убийства

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