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У Харкові чоловік в'їхав просто у відділення банку

10 серпня 2017, 19:41
У Харкові чоловік в'їхав просто у відділення банку

Свідки пригоди розповіли: біля фінустанови стояв кросовер "Ауді". Якоїсь миті до машини підійшов її власник, спокійно сів за кермо, а потім щосили газонув і, пробивши скляну вітрину, влетів просто у приміщення банку! На щастя, установа вже була зачинена й порожня, тож ніхто не постраждав. А ось 37-річний водій дістав забиття грудей та розбив собі голову.

Чому ж водій накоїв таке, зараз з'ясовують правоохоронці. Як і те, чи був чоловік тверезим. Тим часом, журналістам вдалося дізнатися, що в травні харків'янина вже позбавляли водійського посвідчення за керування транспортом напідпитку.

ДТП, Здоровье, Прочее, свідок

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