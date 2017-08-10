У Харкові чоловік в'їхав просто у відділення банку

Свідки пригоди розповіли: біля фінустанови стояв кросовер "Ауді". Якоїсь миті до машини підійшов її власник, спокійно сів за кермо, а потім щосили газонув і, пробивши скляну вітрину, влетів просто у приміщення банку! На щастя, установа вже була зачинена й порожня, тож ніхто не постраждав. А ось 37-річний водій дістав забиття грудей та розбив собі голову.

Чому ж водій накоїв таке, зараз з'ясовують правоохоронці. Як і те, чи був чоловік тверезим. Тим часом, журналістам вдалося дізнатися, що в травні харків'янина вже позбавляли водійського посвідчення за керування транспортом напідпитку.