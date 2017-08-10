Чотири поверхи коледжу обвалилися в селищі Любешові на Волині

Неймовірно, але в момент обвалу в навчальному закладі не було жодної люди, тож обійшлося без постраждалих. З аварійного приміщення працівники коледжу виносять оргтехніку та документи, не знають тепер, як почнуть навчальний рік понад 600 студентів.

Нині територія коледжу огороджена, рух транспорту поруч з аварійною будівлею перекритий. На місці чергує наряд поліції. Вартість збитків ще будуть встановлювати експерти, а правоохоронці вже розслідують причини обвалу. За порушення правил експлуатації будівлі розпочали кримінальне провадження.