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Чотири поверхи коледжу обвалилися в селищі Любешові на Волині

10 серпня 2017, 20:38
Чотири поверхи коледжу обвалилися в селищі Любешові на Волині

Неймовірно, але в момент обвалу в навчальному закладі не було жодної люди, тож обійшлося без постраждалих. З аварійного приміщення працівники коледжу виносять оргтехніку та документи, не знають тепер, як почнуть навчальний рік понад 600 студентів.

Нині територія коледжу огороджена, рух транспорту поруч з аварійною будівлею перекритий. На місці чергує наряд поліції. Вартість збитків ще будуть встановлювати експерти, а правоохоронці вже розслідують причини обвалу. За порушення правил експлуатації будівлі розпочали кримінальне провадження.

Катастрофы, Прочее, свідок

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