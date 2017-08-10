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Мешканці американського штату Вісконсин масово вживлюють собі під шкіру мікро-чіпи

10 серпня 2017, 22:36
Мешканці американського штату Вісконсин масово вживлюють собі під шкіру мікро-чіпи

В США компанія вживила своїм співробітникам чіпи. Пристроєм працівники оплачують обіди в буфеті компанії, користуються ксероксом, входять в "особистий кабінет" на комп'ютері. За бажанням в чіп можна встановити ​​опцію безконтактної оплати товарів і послуг в торгово-розважальних мережах. Ба більше, в компанії вважають, що такий пристрій буде чи не паспортом людини!

В проекті беруть участь винятково добровольці - це більше півсотні співробітників компанії. Вартість чіпа близько $ 300, але за все сплачує компанія. Радіохвилі мікросхемки діють не далі, ніж на 15 см, тож запевняють, що про стеження за людьми не йдеться.

Общество, Прочее, свідок

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