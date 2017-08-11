Кліщовий Лайм-борреліоз знайшов жертву у Запоріжжі

Запорізькі медики борються за життя 37-річної жінки, яку три місяці тому вкусив кліщ. Увесь цей час пацієнтці було зле, а лікарі не могли зрозуміти, в чому причина. Врешті поставили діагноз - хвороба Лайма. Та через затримку в лікуванні нині стан Людмили Скобелевої вкрай тяжкий - вона в реанімації.



Кліщовий лайм-борреліоз можна підчепити просто під час прогулянки. Досить одного укусу кліща, й людина вже у групі ризику. Хвороба може проявити себе на третій день, а може й на тридцятий. У недужого зростає температура, з'являється сильний головний біль та біль у суглобах. На місці укусу виникають набряк і свербіж.