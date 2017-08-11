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На Рівненщині 23-річна породілля викинула свою третю дитину до вбиральні

11 серпня 2017, 03:12
На Рівненщині 23-річна породілля викинула свою третю дитину до вбиральні

На Рівненщині у вуличному туалеті школяр знайшов немовля. Новонароджений хлопчик плавав у ямі серед фекалій, та уявіть - був живий. Дитину витягали всім селом, її матір відшукали, та вона тепер каже: сина не викидала, а він сам туди закотився.

Хто ж викинув крихітку у фекалії помирати? Правоохоронці швидко знайшли породіллю. Нею виявилася 23-річна мешканка цього ж села. Вона вже має однорічну донечку і дворічного синочка. Народивши й викинувши третю дитину, Ганна пішла додому годувати та вкладати спати старших. Жінка переконує - позбутися немовляти їй наказав чоловік.

Здоровье, свідок, Убийства

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