Китаєць віз у рідне село ампутовані руки брата

У Китаї затримали чоловіка з ампутованими руками брата. Все сталося просто на автобусній зупинці. На вимогу правоохоронців чоловік відкрив сумку, де лежали людські кінцівки. Шоковані копи одразу забрали чоловіка до відділку.

Утім, той спокійно пояснив: руки належать його рідному братові. Йому їх ампутували після сильного удару струмом. Зараз чоловік у лікарні. А родича попросив відвезти кінцівки в рідне село на зберігання. Адже за місцевою традицією, поховати потім мають цілого мерця, щоб його душа спочивала спокійно.