Нагадати пароль | Реєстрація
П’ятниця, 11 серпня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Китаєць віз у рідне село ампутовані руки брата

11 серпня 2017, 04:23
Китаєць віз у рідне село ампутовані руки брата

У Китаї затримали чоловіка з ампутованими руками брата. Все сталося просто на автобусній зупинці. На вимогу правоохоронців чоловік відкрив сумку, де лежали людські кінцівки. Шоковані копи одразу забрали чоловіка до відділку.

Утім, той спокійно пояснив: руки належать його рідному братові. Йому їх ампутували після сильного удару струмом. Зараз чоловік у лікарні. А родича попросив відвезти кінцівки в рідне село на зберігання. Адже за місцевою традицією, поховати потім мають цілого мерця, щоб його душа спочивала спокійно.

Прочее, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Фільм "Будні карного розшуку"
Фільм "Будні карного розшуку"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab