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Одержимий малюванням Джим Керрі вразив Мережу

11 серпня 2017, 06:56
Одержимий малюванням Джим Керрі вразив Мережу

Актор знявся в документальному фільмі про своє захоплення живописом і скульптурою. У стрічці показаний процес створення актором робіт. Фільм із його участю вже набрав три мільйони переглядів.

Документальна стрічка "Джим Керрі: Мені потрібен був колір" режисера Девіда Бушелла про одержимість актора малюванням стала інтернет-хітом, зібравши три мільйони переглядів за тиждень. Про те, що актор малює картини і створює скульптури, стало відомо ще в 2014-му, коли журнал Vulture опублікував фотографії зі студії Керрі. Втім, фільмів про нове захоплення голівудського коміка ще ніхто не знімав.

Общество, свідок

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