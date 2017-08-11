Дамо Богданчику шанс на життя!

Він не будет жити, бо нирки не працюють. Такі слова почули батьки 11-місячного хлопчика з Київщини. І одразу розпочали боротися зі страшною хворобою сина. У малого є шанс на одужання, але знов-таки на цей порятунок потрібні гроші.



Щодві години 11-місячний Богданчик має приймати купи пігулок та капсул. У крихітки - хронічна ниркова недостатність 4-ої, останньої стадії. Батьки Богданчика, аби врятувати сина, змушені шукати донорські нирки у закордонних клініках. Допомогти погодились в Італії. Вже розпочали спеціальну підготовчу терапію, щоб хлопчик зміг жити без діалізної трубки. Та коштує швидке одужання малюка аж надто дорого - 95 тисяч євро. Родина вже витратила всі заощадження, батько хлопчика цілими днями працює. Але й це як крапля в морі.

Богдан Кулик, 11 місяців.

Діагноз: хронічна ниркова недостатність четвертого ступеню, двосторонній гідронефроз.

Телефон: 050 442 14 81.

Картка ПриватБанку 5168 7423 5941 1471.