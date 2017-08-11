Поки Біткоїн б'є власні рекорди на валютних біржах, у Києві СБУ накрила ферму з видобування віртуальних грошей

Її облаштували в одному з приміщень інституту Патона. Криптовалюту там видобували 200 потужних комп'ютерів. Полювання на так званих "майнерів" правохоронці відкрили, коли інтернет-валюта почала різко рости в ціні. Ще на початку року за один Біткоїн давали 920 доларів, нині ж віртуальна монетка коштує понад три з половиною тисячі.

Експерти кажуть: добувати криптовалюту в Україні не заборонено, тому поліція закриває Біткоїн-ферми на підставі незаконного використання обладнання. Бо ж уся техніка імпортна і здебільшого без документів.