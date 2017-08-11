Нагадати пароль | Реєстрація
П’ятниця, 11 серпня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Поки Біткоїн б'є власні рекорди на валютних біржах, у Києві СБУ накрила ферму з видобування віртуальних грошей

11 серпня 2017, 08:53
Поки Біткоїн б'є власні рекорди на валютних біржах, у Києві СБУ накрила ферму з видобування віртуальних грошей

Її облаштували в одному з приміщень інституту Патона. Криптовалюту там видобували 200 потужних комп'ютерів. Полювання на так званих "майнерів" правохоронці відкрили, коли інтернет-валюта почала різко рости в ціні. Ще на початку року за один Біткоїн давали 920 доларів, нині ж віртуальна монетка коштує понад три з половиною тисячі.

Експерти кажуть: добувати криптовалюту в Україні не заборонено, тому  поліція закриває Біткоїн-ферми на підставі незаконного використання обладнання. Бо ж уся техніка імпортна і здебільшого без документів.

Прочее, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Кулагін та партнери"
Серіал "Кулагін та партнери"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab