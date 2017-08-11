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Стрілянина посеред міського пляжу сталася у Полтаві

11 серпня 2017, 09:32
Стрілянина посеред міського пляжу сталася у Полтаві

Стрілянина посеред міського пляжу сталася у Полтаві. Там спочатку між власником кафе та відпочивальником виникла бійка. Після неї чоловік схопив зброю. Свідки розповідають, що підприємець зробив попереджувальні постріли вгору, а потім вже поцілив у непроханих гостей з карабіну.

Опоненти у відповідь почали стріляти з травматичної зброї. Одна людина померла від поранень в голову та серце. Куля влучила і у дитину, нині малюк у реанімації. У лікарні і власник кафе. Його битами побили нападники.

Драки и насилие, свідок, Убийства, Хулиганство

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