Стрілянина посеред міського пляжу сталася у Полтаві. Там спочатку між власником кафе та відпочивальником виникла бійка. Після неї чоловік схопив зброю. Свідки розповідають, що підприємець зробив попереджувальні постріли вгору, а потім вже поцілив у непроханих гостей з карабіну.

Опоненти у відповідь почали стріляти з травматичної зброї. Одна людина померла від поранень в голову та серце. Куля влучила і у дитину, нині малюк у реанімації. У лікарні і власник кафе. Його битами побили нападники.