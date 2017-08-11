У Тернополі два роки ловили банду наркоторгівців

Два сімейних лікарі, а ще наркоманка і таксист організували у Тернополі справжній бізнес на рецептурних препаратах. Масштаби їхньої діяльності вражають, бо за тиждень кримінальний квартет заробляв десятки тисяч гривень. Правоохоронцям знадобилося два роки, щоби викрити злочинну організацію.

Загалом під час обшуків правоохоронці знайшли майже тисячу пігулок, понад 20 кг макової соломки й інших наркотиків. За цінами чорного ринку - це близько ста тисяч гривень. Крім того, рецепти, лікарська печатка та медичні картки. За незаконний бізнес банді наркоторгівців може загрожувати до п'яти років тюрми.