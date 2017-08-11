Рідні загиблих у страшній ДТП звинувачують медиків у пияцтві та зневазі до загиблих

Шістьох загиблих у аварії під Києвом поховали сьогодні на Черкащині. Виявилося, що в машинах, які зіткнулися на Бориспільській кільцевій, були найліпші друзі. Серед тих, кого проводжали в останню путь, і двоє діток. Рідні загиблих кажуть, що дівчинку не врятували п'яні медики, а от до тіл померлих взагалі поставилися зневажно. Тому двох жертв ДТП довелося ховати у закритих домовинах.

Тим часом поліція вже порушила кримінальну справу проти нетверезих медиків. Їх звільнили без права відновлення. Якщо вину лікаря доведуть - його можуть відправити за грати на три роки.