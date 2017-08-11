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Поліція виявила ціле поле конопель посеред Дніпра на Київщині

11 серпня 2017, 17:02
Поліція виявила ціле поле конопель посеред Дніпра на Київщині

Плантацію з близько трьох сотень кущів засадив 43-річний киянин. Аби не потрапити на очі поліцейських, чоловік вирощував дурман на острові "Великий", де мешкають різні родини самосельців. В одному з таких будиночків жив і сам наркоділок.

Полісмени знайшли в чоловіка ще 10 кілограмів уже висушеного й розфасованого зілля, а ще пістолет Макарова та мисливську рушницю. Правоохоронці вже знищили плантацію і тепер розшукують спільників затриманого наркоділка.

Наркотики, свідок

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