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У Челябінській області таксистові довелося кликати підмогу, аби примусити розрахуватись двох нетверезих пасажирок

11 серпня 2017, 17:43
У Челябінській області таксистові довелося кликати підмогу, аби примусити розрахуватись двох нетверезих пасажирок

Хлопець привіз панянок за адресою. Одна обіцяла піти за грошима, інша мала залишитись, але в один момент обидві хотіли втекти. Тоді з десяток таксистів заблокували жінок. Ті найвідбірнішою лайкою, не випускаючи пляшку пива з рук, обклали усіх присутніх.

Дамам дали піти, бо слухати матюки навіть досвідченим таксистам було важко. Ціна замовлення, між іншим, 180 рублів, це майже 80 гривень.

Прочее, свідок

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