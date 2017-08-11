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81-річний йог з Китаю дивує надскладними акробатичними трюками

11 серпня 2017, 18:31
81-річний йог з Китаю дивує надскладними акробатичними трюками

Дідусь скручується в калачик, підіймає тіло на самих кінчиках пальців і з легкістю закидає ногу за голову, - все із захопленням і запалом! Повторити пози спробували звичайні перехожі, та як виявилось, справа ця не з легких.

Інтернет вибухнув схвальними і захопленими коментарями. Користувачі соціальних мереж намагаються розгадати секрет гнучкості йога. Зійшлися на тому, що все завдяки плідній праці над тілом і свідомістю.

Прочее, свідок

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