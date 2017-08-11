Рідкісний випадок: до узбережжя США на мілину виплив величезний сірий кит

Покупатися із величезним сірим китом могли всі охочі біля курортного міста Дана Пойнт у США. Морський велетень сам приплив до берега й кілька годин кружляв на мілині. Кадри ссавця на пляжі з абсолютно прозорою блакитною водою вражають!

Відпочивальники не одразу помітили велетня, коли ж побачили, звісно, перелякалися. Та й сам кит, кажуть люди, здавався дещо розгубленим. До слова, нікого в воді він не зачепив, а згодом взагалі виплив з гавані й продовжив свій шлях вздовж узбережжя, прямуючи на Аляску, де ймовірно зараз перебуває сімейство сірих китів.