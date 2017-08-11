Загадкова пожежа у столичній багатоповерхівці

Відомо що в результаті пожежі загинули троє людей, як повідомляють у прес-службі надзвичайних ситуацій, чоловік вистрибнув у вікно. Довгий час пожежники не могли потрапити всередину квартири, коли ж рятувальники опинилися в помешканні, знайшли ще два жіночих тіла із проломленими черепами. Тож нині правоохоронці встановлюють обставини їх смерті. Попередня версія слідства - це підпал із метою приховати злочин.

Відомо, що одна із загиблих - літня жінка - власниця квартири. Інша жертва - ймовірно її дочка. Чоловік, який вистрибнув із вікна, винаймав у пенсіонерки квартиру.