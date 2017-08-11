Вибух газу в житловому будинку в Ірпені на Київщині

Рвонуло на першому поверсі. Вибухом пошкодило під'їзд, двері, вікна та підлогу кількох квартир. Постраждали четверо людей. Двох з них з тяжкими опіками забрали до реанімації. Хоч опорні конструкції будинку не пошкоджені, всіх мешканців евакуювали.

Нині розбирають завали. А головне - й досі шукають місце витоку газу. Вулицю з прилеглими будинками перекрили, не пропускають навіть місцевих. Та вони і не виявляють сильного бажання повертатися до власних домівок, де може статися черговий вибух.