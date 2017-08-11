Зарізав ножем, потім порубав сокирою і виправдовує свій вчинок, - жахливий злочин стався на Одещині

Убивство 19-річного юнака скоїв ліпший друг! Підозрюваного затримали, він запевняв, що просто захищався. Мовляв, вони разом випивали, хтось зателефонував приятелю. Розмова того дуже розлютила, а потім він навіть став погрожувати другові ножем! Тож, за словами підозрюваного, він схопив друга за руку, в який був ніж, розвернув і всадив в нього. Хлопець впав на землю. Товариш взяв сокиру і вдарив його зверху.

Тільки через два дні після цього чоловік загорнув вбитого у плівку й просто вивіз на тачці з двору та закопав. Сподівався, що про це ніхто не дізнається. За вбивство друга чоловіку загрожує п'ятнадцять років тюрми.