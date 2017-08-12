У Запоріжжі через прорив водогону руйнується будинок

У центрі Запоріжжя багатоквартирний будинок буквально тріщить по швах. Днями мало не завалився, а через тріщину, що пройшла з четвертого по перший поверх, вже скоро буде видно вулицю. Люди кажуть, фундамент будинку підмило через прорив труби. А от комунальники не квапляться рятувати споруду.



Мешканці вимагають якомога швидше зупинити просідання будинку. Якщо їх не почують, будуть перекривати центральну міську магістраль та мітингувати під місцевою адміністрацією. Адже кілька ночей поспіль не можуть спати, бо не знають: чи прокинуться наступного дня живими.