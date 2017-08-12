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Комуналка росте - тепер вже обслуговування будинків

12 серпня 2017, 01:52
Комуналка росте - тепер вже обслуговування будинків

На киян очікує чергове підвищення тарифів. Сума у платіжках зросте удвічі за прибирання прибудинкових територій. Та ось містяни цінами шоковані й не вірять, що завдяки цьому навколо стане чистіше.

Окрім підмітання будинку та території навколо нього, тариф включає миття вікон, вивезення сміття, роботу ліфтів, дезінфекцію, дезінсекцію та обслуговування внутрішньобудинкових інженерних систем. Міські очільники обіцяють: люди самі зможуть контролювати виконання цих робіт. За кожну витрачену копійку комунальники тепер звітуватимуть. Та чи покращиться якість їхніх послуг?

Общество, свідок

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