Комуналка росте - тепер вже обслуговування будинків

На киян очікує чергове підвищення тарифів. Сума у платіжках зросте удвічі за прибирання прибудинкових територій. Та ось містяни цінами шоковані й не вірять, що завдяки цьому навколо стане чистіше.



Окрім підмітання будинку та території навколо нього, тариф включає миття вікон, вивезення сміття, роботу ліфтів, дезінфекцію, дезінсекцію та обслуговування внутрішньобудинкових інженерних систем. Міські очільники обіцяють: люди самі зможуть контролювати виконання цих робіт. За кожну витрачену копійку комунальники тепер звітуватимуть. Та чи покращиться якість їхніх послуг?