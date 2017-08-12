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Молода пара виходців з Китаю придбали на аукціоні вулицю в Сан-Франциско

12 серпня 2017, 03:22
Молода пара виходців з Китаю придбали на аукціоні вулицю в Сан-Франциско

90 тисяч доларів за вулицю в елітному районі Сан-Франциско. Саме стільки витратили міґранти з Китаю і стали власниками тротуарів, проїжджої частини та навіть дерев серед елітних будинків мільйонерів.

Нині у самому розпалі конфлікт між ВІП-мешканцями й новими власниками вулиці. Пара вимагає орендну плату за користування 120-ма паркувальними місцями. У відповідь же домовласники подали в суд на подружжя й місцеву владу.

Общество, свідок, Суды

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