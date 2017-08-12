Агресивний стрілець з Полтави вчинив побоїще через зауваження

Стрілянина, що сталася напередодні на міському пляжі Полтави, в якій загинув чоловік, а кілька людей дістали поранень, виникла через зауваження. Власник кав'ярні попросив відпочивальника поводитися спокійніше. Той критики не витримав і вже за деякий час повернувся з друзями, які влаштували бійку. А вже потім у хід пішла зброя. Стан одного постраждалого досі тяжкий.



Поліція відкрила кілька кримінальних проваджень, та затримала лише одного підозрюваного. Решту ще шукають, адже після кривавої бійки нападники втекли. Свідку вдалося дізнатися, що більшість агресивних молодиків вже мали проблеми із законом. І відбували покарання за тяжкі злочини.