США та Північна Корея почали війну погроз

Дональд Трамп на залякування з боку КНДР пообіцяв Пхеньяну "вогонь та лють", яких світ ще не бачив. Чи дійсно країни за крок до військового конфлікту?

Північна Корея випробувала міжконтинентальні ракети. Її лідер Кім Чен Ин заявив, що вони зможуть досягти будь-якої точки США. А це вже реальна загроза життю американців, якої не було кілька десятиліть - з часів холодної війни. Відтепер ядерні бункери, які дехто у Штатах переобладнав під фільмосховища та музеї, можуть знадобитися для своїх справжніх цілей.