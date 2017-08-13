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На Сумщині молодий аферист набрав авансів у пенсіонерів, а роботи не виконав

13 серпня 2017, 05:58
На Сумщині молодий аферист набрав авансів у пенсіонерів, а роботи не виконав

Сто тисяч гривень - за три місяці. На Сумщині молодик ошукав півсотні пенсіонерів. Він обіцяв за безцінь встановити людям вікна, двері та огорожі. Брав аванс, а потім зникав. Молодий, енергійний і представницький. Він назвався директором успішної фірми та показав навіть документи. Підприємець обіцяв виконати будь-які будівельні роботи: замінити вікна, двері, огорожі, утеплити будинок, та ще багато іншого. Причому усе це за смішні гроші.

Поліцейські застерігають: навіть договір з печаткою і особистий візит керівника фірми не гарантує, що вас не ошукають.

Аферы, свідок

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