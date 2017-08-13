Чому СБУ почала полювання на біткоїн-ферми?

Цього тижня українські спецслужби раптом взялися за майнерів. Це люди, які видобувають віртуальні гроші. СБУ накрила кілька біткоїн-шахт. І за дивним збігом обставин, почала обшуки саме тоді, коли біткоїн побив власний рекорд. Курс криптовалюти піднявся вище трьох із половиною тисяч доларів за віртуальну монету.

У світі існують цілі ферми з видобутку Біткоінів. Сучасні так звані "копачі" витрачають сотні тисяч долларів на обладнання і електроенергію. Найбільші підприємства в Китаї та Японії. Це велетенські ангари з надпотужною обчислювальною технікою. В середньому така "майнінг-шахта" приносить близько 3 млн доларів щомісяця. При цьому обслуговує її лише шестеро людей.