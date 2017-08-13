Білий дом дочекався капітального ремонту

У Білому домі триває капітальний ремонт. Його не робили там вже понад півстоліття. І коли Дональд Трамп повернеться із робочої відпустки, то особисто перевірить нові інтер'єри. В оточенні очільника США кажуть, що будівля у катастрофічному стані.

План ремонту, кошторис якого становить майже 3,5 млн доларів, затвердив ще президент Обама. Втім, реалізувати його належить Трампу, який до виборів був будівельним магнатом. Працюватимуть робітники лише два тижні. Наприкінці серпня господар Білого дому повернеться з відпустки.