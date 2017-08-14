Православні християни сьогодні святкують Маковія

Свято Маковія ще називають Медовим спасом, адже колись саме цього дня починали збирати мед.

Від самого ранку в церквах святять маковійчики - букети з городніх і лісових квітів, у яких обов'язково мають бути достиглі голівки маку. Цей оберіг тримають до весни. Освячують також воду, мед і зілля.

За переказами, саме цього дня охрестився князь Володимир, тому в стародавньому Києві 14 серпня святили воду в Дніпрі і називали цей день "Спасом на воді". І обов'язково купалися в річці. Вважалося, що вода набуває чарівної сили - рятує від лиха та хвороб.

А ще відсьогодні розпочинається Успенський піст. Триватиме він до 28 серпня.