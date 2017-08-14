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Ще одна смерть у Лук'янівському СІЗО

14 серпня 2017, 17:23
Ще одна смерть у Лук'янівському СІЗО

У слідчому ізоляторі помер 37-річний ув'язнений. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила журналістка Ганна Андрашко. Вона написала, що чоловік помирав 2 доби, а на нього просто не звертали уваги.

У прес-службі заступника міністра юстиції цю інформацію спростували. Кажуть: в'язень перебував у медчастині під наглядом лікарів. Він страждав на психічні розлади, часто сам себе травмував. Утім, причину смерті загиблого не повідомляють. Її мають з'ясувати експерти.

За півроку у Лук'янівському слідчому ізоляторі померли 15 ув'язнених.

Здоровье, Прочее, свідок, Убийства

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Яке Маковія! Коли придурки заборонили мак вирощувати. Хоче вішатись - у вільному продажу повинні продавати мотузку і мило, бо викинеться з балкону... А тут всіх наркоманами зробили...
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