Ще одна смерть у Лук'янівському СІЗО

У слідчому ізоляторі помер 37-річний ув'язнений. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила журналістка Ганна Андрашко. Вона написала, що чоловік помирав 2 доби, а на нього просто не звертали уваги.

У прес-службі заступника міністра юстиції цю інформацію спростували. Кажуть: в'язень перебував у медчастині під наглядом лікарів. Він страждав на психічні розлади, часто сам себе травмував. Утім, причину смерті загиблого не повідомляють. Її мають з'ясувати експерти.

За півроку у Лук'янівському слідчому ізоляторі померли 15 ув'язнених.