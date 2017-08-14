У Дніпрі до СІЗО постачали наркотики

Правоохоронці затримали спритника-наркоторговця, ним виявився 40-річний неодноразово засуджений мешканець Новомосковського району. На своїй присадибній ділянці він вирощував опійний мак та коноплю. Згодом "врожай" висушував та подрібнював, а розфасоване і готове до вжитку "зілля" зловмисник привозив до обласного центру. В певні дні та визначений час через паркан наркотики потрапляли до тюряжників. На такому бізнесі чоловік заробляв близько 200 тисяч гривень за місяць.

Чи причетні до трафіку співробітники слідчого ізолятора, мають встановити правоохоронці.