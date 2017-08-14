Нагадати пароль | Реєстрація
Понеділок, 14 серпня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

У Дніпрі до СІЗО постачали наркотики

14 серпня 2017, 17:56
У Дніпрі до СІЗО постачали наркотики

Правоохоронці затримали спритника-наркоторговця, ним виявився 40-річний неодноразово засуджений мешканець Новомосковського району. На своїй присадибній ділянці він вирощував опійний мак та коноплю. Згодом "врожай" висушував та подрібнював, а розфасоване і готове до вжитку "зілля" зловмисник привозив до обласного центру. В певні дні та визначений час через паркан наркотики потрапляли до тюряжників. На такому бізнесі чоловік заробляв близько 200 тисяч гривень за місяць.

Чи причетні до трафіку співробітники слідчого ізолятора, мають встановити правоохоронці.

Наркотики, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Свідок
Свідок
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab