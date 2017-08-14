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В'ялена риба вклала на лікарняне ліжко 24-річного хлопця у Харкові

14 серпня 2017, 18:26
В'ялена риба вклала на лікарняне ліжко 24-річного хлопця у Харкові

У Харкові госпіталізували 24-річного хлопця після вживання в'яленої риби з магазину, попередній діагноз - "ботулізм". Чоловіка доставили в Обласну інфекційну лікарню. Хворий скаржився на температуру, загальну слабкість, сухість у роті й задуху. Він сам працює в супермаркеті, тому мав уявлення про ботуло-токсин. Тож одразу звернувся до лікарів.

Походження отруйних харчів нині встановлює слідство. За інформацією Мінохорони здоров'я, з початку року на ботулізм захворіли 90 українців, з них 9 - померли.

Здоровье, свідок

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