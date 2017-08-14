Шестеро людей постраждали в моторошній аварії на Прикарпатті

На Прикарпатті люди поверталися з весілля і потрапили в ДТП. Постраждали 6 чоловік, серед них дитина.

Водій "Лади Каліни", рухаючись неосвітленою ділянкою дороги, виїхав на зустрічну смугу та протаранив "Ауді". У німецькому авто була сім'я, яка поверталася з весілля. Через зіткнення травмувався водій ВАЗу та четверо його пасажирів. До лікарні забрали і 6-річну дівчинку, яка їхала в "Ауді".

Чи був тверезим призвідник аварії - нині з'ясовують.