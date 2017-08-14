На Волині на 16-річного хлопця накинулася змія

Віталій розповідає: змія вкусила його в ногу, коли косив траву. Каже, не одразу зрозумів, що став жертвою гадюки. Поблизу нікого з дорослих не було, тому підліток сів на велосипеда і помчав до сільського фельдшера. Віталія терміново відвезли до обласної лікарні.

Нині життю хлопця вже нічого не загрожує. Та дитину могли не врятувати. Сироватки, яку потрібно було якомога швидше вколоти покусаному хлопчику, у медзакладі не було. В обласному управлінні охорони здоров'я знизують плечима: вакцини немає, бо профільне міністерство досі не закупило препарати.

Тому аби не потрапити до лікарні, на прогулянку на свіжому повітрі потрібно вдягти закритий одяг та міцне взуття, і ретельно оглянути місце для пікніка чи активних ігор. У теплу погоду змії більш активні, тому українцям нині радять пильнувати, бо найближчими днями синоптики обіцяють спеку.