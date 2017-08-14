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Карколомна ДТП у Крюківщині на Київщині: неадекват зніс 30 метрів паркану та дивом не збив жінку з дитячим візочком

14 серпня 2017, 21:27
Карколомна ДТП у Крюківщині на Київщині: неадекват зніс 30 метрів паркану та дивом не збив жінку з дитячим візочком

Водій позашляховика на швидкості злетів із порожньої дороги на узбіччя та врізався у 5 стовпів. Подію зафіксували камери спостереження. Огороджувальні конструкції розлетілися навсібіч, дивом не зачепивши жінку з візочком. Вже на пошкодженому авто порушник спробував утекти з місця пригоди, та його зупинили поліцейські.

За словами очевидців, водій поводився неадекватно, припускають, через наркотичне сп'яніння. Це мають визначити правоохоронці.

ДТП, свідок

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