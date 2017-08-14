У Харкові 7 годин гасили пожежу в одноповерховому будинку

Будинок загорівся напередодні. Як повідомили рятувальники, полум'я охопило дерев'яні конструкції, перекриття та покрівлю. Вогонь перекинувся на господарчі споруди та гараж, де стояв легковик. Загалом це 500 квадратних метрів. Була загроза займання й сусіднього двоповерхового будинку, та рятувальники запобігли цьому.

До гасіння залучили відразу 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 вогнеборців. Постраждалих немає. Причини інциденту наразі встановлюють.