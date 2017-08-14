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Львівські прикордонники вилучили 27 кілограмів наркотичних речовин

14 серпня 2017, 22:31
Львівські прикордонники вилучили 27 кілограмів наркотичних речовин

Під час перевірки мікроавтобуса в пункті пропуску "Угринів" виявили 26 пакунків білого порошку. Власник авто намагався вивезти до Польщі речовини із вмістом трамадолу та фентинілу.

Все конфіскували й передали на експертизу до Служби безпеки України у Львівській області. Водія затримали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "контрабанда психотропних засобів, наркотичних речовин, їхніх аналогів чи прекурсорів". Триває слідство.

Контрабанда, Наркотики, свідок

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