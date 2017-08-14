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Запорізький майстер роботів розробив прототип екзо-скелета, який може допомогти хворим ставати на ноги

14 серпня 2017, 23:31
Запорізький майстер роботів розробив прототип екзо-скелета, який може допомогти хворим ставати на ноги

За задумом автора, пристрій має допомагати хворим стати на ноги після тяжких переламів. Майстер каже, така конструкція коштує близько 20 тисяч гривень. У кілька разів дешевше, ніж закордонні аналоги.

Проте в Україні цією розробкою не зацікавились. А от запрошення на міжнародні виставки були. Та поки майстер удосконалює екзоскелет в Україні. Робить пристрій рухливим і міцнішим. А ще планує створити дерев'яного робота-павука.

Здоровье, Общество, Прочее, свідок

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