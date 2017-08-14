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Під стінами резиденції Трампа кричать про припинення насильства та расизму

14 серпня 2017, 23:57
Під стінами резиденції Трампа кричать про припинення насильства та расизму

Америка не спить четверту добу. У Вашингтоні масові акції протесту. Навіть на інвалідних візках з плакатами про єдність замість ненависті - після кривавих вихідних - в багатотисячні колони шикуються люди в Лос Анджелесі, Мемфісі, Окленді. Ультраправі, націоналісти - проти скінхедів, неонацистів і Ку-Клукс-Клану.

Все почалося із пам'ятника. В Шарлотсвіллі вирішили демонтувати монумент генерала Роберта Лі, який командував армією південних штатів під час Громадянської війни і виступав за збереження рабовласництва. Саме прихильники і противники конфедератів повстали одне проти одного і довели до введення режиму надзвичайного стану в місті.

Так звані білі-націоналісти й далі обіцяють мститися. Їх називають фанатиками, які прикриваючись патріотизмом, ділять країну. Все це не інакше, як удар у самісіньке серце американського правосуддя і справедливості, - каже Генпрокурор Джеф Сешнс. Відповідальним за такі прояви демократії впереміш із фашизмом, расизмом і ненавистю називають Трампа. Але сам він пролиту в Шарлотсвіллі кров вважає прикрим непорозумінням, яке президент спочатку в твіттері, потім особисто - засудив.

Общество, Прочее, свідок

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