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Гучне вбивство в Данії

15 серпня 2017, 00:35
Гучне вбивство в Данії

У Копенгагені власник підводного човна втопив у Ересуннській протоці шведську журналістку. Тіло Кім Волл, яка брала інтерв'ю в Петера Мадсена, на борту його субмарини не знайшли. Жінку востаннє бачили живою на фото, датованому десятим серпня. Мадсен каже, висадив її на одному з островів, а після цього за якихось 30 секунд через несправність гігантський плавзасіб затонув.

Поліція довела, що так приховали сліди злочину. Хоча на допиті суднобудівельник і власник човна все заперечує. Кім Волл - випускниця Сорбонни і Колумбійського університету. Магістр журналістики. Писала для New York Times i Guardian. За що власник колись найбільшого приватного підводного човна міг мститися жінці - друзі й родичі не знають.

свідок, Убийства

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