Британська королева Єлизавета Друга віддає трон синові - британські ЗМІ

Принц Чарльз одягне корону через 4 роки, коли Єлизаветі виповниться 95 років. Офіційно інформацію королівська родина поки не підтверджує. Але таблоїди з посиланням на наближених до двору підданих пишуть, що Букінгемський палац вже посилено готується до процесу передачі влади та зречення монарха. Рекордсменка на троні якось обмовилася, що зробить сина регентом і дозволить правити, поки вона жива. Нині Чарльзові - 69 років.

До речі, на найближчі 4 роки змовкне і славетний Біг Бен. Дзвони легендарної вежі Єлизавети вибивають час вже 157 років поспіль. Але вже з наступного понеділка - на час капітального ремонту - механізм зупинять.