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Пасажири "Інтерсіті" Київ-Одеса їхали стоячи, бо не вистачило вагонів

15 серпня 2017, 02:19
Пасажири "Інтерсіті" Київ-Одеса їхали стоячи, бо не вистачило вагонів

Новий сервіс від Укрзалізниці. Кілька сотень людей із Києва до Одеси їхали у суперпотязі - стоячи!!! Хтось лежачи на підлозі, а хтось сидячи на картонці. Саме так добиралися до моря пасажири поїзда "Інтерсіті".

А все через те, що залізничники подали на посадку інший потяг - із меншою кількістю вагонів. Тому змучені пасажири майже півтисячі кілометрів їхали або навколішках, або на руках інших. Хто компенсовуватиме людям зіпсовану відпустку та як відшкодувати у залізниці ще й моральні збитки?

Общество, свідок, Служебные преступления

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