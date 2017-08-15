Пасажири "Інтерсіті" Київ-Одеса їхали стоячи, бо не вистачило вагонів

Новий сервіс від Укрзалізниці. Кілька сотень людей із Києва до Одеси їхали у суперпотязі - стоячи!!! Хтось лежачи на підлозі, а хтось сидячи на картонці. Саме так добиралися до моря пасажири поїзда "Інтерсіті".

А все через те, що залізничники подали на посадку інший потяг - із меншою кількістю вагонів. Тому змучені пасажири майже півтисячі кілометрів їхали або навколішках, або на руках інших. Хто компенсовуватиме людям зіпсовану відпустку та як відшкодувати у залізниці ще й моральні збитки?