Брудний скандал за участі Мелані Браун

Зґвалтування, побиття, примус до сексу та зрада із нянею. Все це закидає своєму екс-чоловікові колишня учасниця відомого на увесь світ гурту Спайс Гьорлз - Мелані Браун. Медійники дізналися подробиці сімейних розбірок у зірковій родині.

Журналісти твердять, що няня була коханкою не лише чоловіка співачки, але й самої Мел Бі. До того ж їхні стосунки тривали протягом семи років. Сама нянька нібито зізналася, що артистка ще й виступала в ролі оператора та фільмувала на камеру весь секс.