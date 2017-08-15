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Брудний скандал за участі Мелані Браун

15 серпня 2017, 04:53
Брудний скандал за участі Мелані Браун

Зґвалтування, побиття, примус до сексу та зрада із нянею. Все це закидає своєму екс-чоловікові колишня учасниця відомого на увесь світ гурту Спайс Гьорлз - Мелані Браун. Медійники дізналися подробиці сімейних розбірок у зірковій родині.

Журналісти твердять, що няня була коханкою не лише чоловіка співачки, але й самої Мел Бі. До того ж їхні стосунки тривали протягом семи років. Сама нянька нібито зізналася, що артистка ще й виступала в ролі оператора та фільмувала на камеру весь секс.

Общество, свідок, Секс и чувства, Суды

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