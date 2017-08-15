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Ювілейним пасажиром столичного летовища став трирічний хлопчик

15 серпня 2017, 06:13
Ювілейним пасажиром столичного летовища став трирічний хлопчик

Мільйонного пасажира сьогодні зустрічали в аеропорту Київ. Ним виявився 3-річний хлопчик, який разом із батьками летів на відпочинок до Кіпру.

Другий рік поспіль міжнарожний аеропорт Київ робить сюрпризи своїм пасажирам. І вітає мільйонного гостя. Цьогоріч маленькому Глібові подарували сертифікат на безкоштовний переліт, вечерю в ресторані та послугу спрощеного проходження всіх видів контролю. Але хлопчикові, здається, байдуже до таких презентів. Він уже подружився з іграшками-Міньйонами та захопився надувними кульками.

Общество, свідок

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