Ювілейним пасажиром столичного летовища став трирічний хлопчик

Мільйонного пасажира сьогодні зустрічали в аеропорту Київ. Ним виявився 3-річний хлопчик, який разом із батьками летів на відпочинок до Кіпру.



Другий рік поспіль міжнарожний аеропорт Київ робить сюрпризи своїм пасажирам. І вітає мільйонного гостя. Цьогоріч маленькому Глібові подарували сертифікат на безкоштовний переліт, вечерю в ресторані та послугу спрощеного проходження всіх видів контролю. Але хлопчикові, здається, байдуже до таких презентів. Він уже подружився з іграшками-Міньйонами та захопився надувними кульками.