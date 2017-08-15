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Притулок для ведмедів запрацював на Львівщині

15 серпня 2017, 07:37
Притулок для ведмедів запрацював на Львівщині

Будівництво центру ще триває, але прихисток тут знайшли вже двоє клишоногих, які потрапили у скруту: Потап та Христина. Першого господар не мав чим годувати, а над Христею багато року знущався власник мандрівного цирку, поки її не вилучила поліція.

Нині у притулку живе двоє клишоногих. Та скоро добудують ще два величезних вольєра у лісі. Загалом у цьому центрі зможуть знайти захист від жорстокості, голоду та загибелі понад 20 ведмедів.

Животные, Общество, свідок

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