Випалювання трави спровокувало масштабні пожежі на Запоріжжі

У вогні та отруйному чаді нині Запорізька область. Там вже палає майже 200 гектарів території. Горять поля і ліси. Ніщивне полум'я вже дісталося дач. Знищено будинки й автомобілі. В області оголосили найвищий - п'ятий - клас пожежної небезпеки.



Сильний вітер та спека лише допомагають вогню поширюватися. Та провокують займання найчастіше люди. Тому рятувальник закликають громадян безконтрольно не спалювати сухостій.