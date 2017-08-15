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Випалювання трави спровокувало масштабні пожежі на Запоріжжі

15 серпня 2017, 10:20
Випалювання трави спровокувало масштабні пожежі на Запоріжжі

У вогні та отруйному чаді нині Запорізька область. Там вже палає майже 200 гектарів території. Горять поля і ліси. Ніщивне полум'я вже дісталося дач. Знищено будинки й автомобілі. В області оголосили найвищий - п'ятий - клас пожежної небезпеки.

Сильний вітер та спека лише допомагають вогню поширюватися. Та провокують займання найчастіше люди. Тому рятувальник закликають громадян безконтрольно не спалювати сухостій.

Пожары, свідок

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