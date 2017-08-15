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Україна спростувала свою причетність до ракет Північної Кореї

15 серпня 2017, 14:39
Україна спростувала свою причетність до ракет Північної Кореї

Україна до ракет з КНДР - не причетна і співпрацюватиме зі світом лише в питаннях освоєння космосу. Південмаш спростував інформацію видання New York Times нібито про таємну закупівлю Пхеньяном двигунів українського заводу та спекуляції на цю тему. Їх нібито використали для допомоги Кім Чен Ину здійснити черговий запуск.

Північна Корея погрожує американцям розбомбити цілий материк, починаючи з військової бази в Гуамі. Вашингтон обіцяє відповісти тим самим!

Общество, свідок

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А хто із олігархічної влади скаже правду, якщо Україну розвалили та по частинам продали МФВ, що розпоряджається валютними резервами України, тому що панянка Гонтарєва запустила свою "РАКЕТУ" під бурні оплески паняеки Лагард, що зветься "плаваючи курси" натомість: Бре́тон-Ву́дська систе́ма (англ. Bretton Woods system) , що була створена після Другої світової війни, яка регулювала валютні курси і перестала існувати в 1973 році. МВФ сприяв стабілізації валютних курсів, а золото і долар США використовувалися як міжнародні валютні резерви.Валютна система отримала таку назву від міста Бретон-Вудс (США), в якому на конференції 1944 року було укладено відповідну угоду. Держави, що брали участь в ній, зобов'язалися сприяти тісному валютно-політичному співробітництву в ім'я забезпечення збалансованого і безперешкодного розвитку міжнародної торгівлі. Торгівля зброєю чи комплетуючими, нічим не відрізняється від валюти і надає надприбутки, так,аж гай шумить, бо це приносить мільярди в офшори і ніхто не побрезгує!!!
Людмила 15.08.2017, 14:59 ответить

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