Україна спростувала свою причетність до ракет Північної Кореї

Україна до ракет з КНДР - не причетна і співпрацюватиме зі світом лише в питаннях освоєння космосу. Південмаш спростував інформацію видання New York Times нібито про таємну закупівлю Пхеньяном двигунів українського заводу та спекуляції на цю тему. Їх нібито використали для допомоги Кім Чен Ину здійснити черговий запуск.

Північна Корея погрожує американцям розбомбити цілий материк, починаючи з військової бази в Гуамі. Вашингтон обіцяє відповісти тим самим!