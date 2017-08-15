У Луцьку незрячі отримали можливість дивитися кіно

Луцьк називають найкомфортнішим містом для людей із вадами зору. Озвучення зупинок громадського транспорту давно тут стало нормою. Виходить газета шрифтом Брайля, а у кафе та ресторанах розробили адаптоване для незрячих меню. Тепер у місті почали демонструвати фільми зі спеціальною озвучкою.

У Луцьку представили адаптований для незрячих фільм. Це - романтична драма "Щоденник пам'яті". У місті вирішили показати ще кілька фільмів. Усе це відбувається у рамках соціального проекту "Без меж".