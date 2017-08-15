На Полтавщині вже кілька днів гасять торфовища

Зайнялося у Глобинському районі. Вогонь охопив близько 4 гектарів. На місце пригоди одразу ж прибули кілька екіпажів рятувальників та інша спецтехніка. Їм допомагали колеги з 4 населених пунктів області.

Ускладнює роботу пожежників те, що торф залягає глибоко під землею. Перш ніж загасити поклади, вогнеборцям потрібно залити територію займання водою, джерело якої за півтора кілометри. В області вже оголосили найвищий V рівень пожежної небезпеки.